Acțiune amplă a polițiștilor de la transporturi în țară cu exemplu dat din Suceava: Șofer prins băut la o verificare în trafic

Polițiștii de la transporturi au desfășurat, în perioada 27 februarie – 1 martie 2026, o acțiune amplă pentru creșterea siguranței călătoriilor cu trenul și prevenirea faptelor antisociale în zona infrastructurii feroviare.

În cadrul operațiunii au fost legitimate 874 de persoane și verificate 336 de autovehicule. Au fost aplicate 390 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 108.829 de lei.

Totodată, au fost verificate 17 societăți comerciale, fiind descoperite și ridicate în vederea confiscării:

4.000 de țigarete de proveniență ilicită;

2 tone de cărbuni;

peste 50 de kilograme de fier vechi.

Au fost reținute 12 permise de conducere, 29 de certificate de înmatriculare, retrase 3 seturi de plăcuțe de înmatriculare și imobilizate 4 autoturisme.

Un caz concret s-a înregistrat duminică, 1 martie 2026, la o trecere la nivel cu calea ferată din municipiul Vatra Dornei. Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Iași – Serviciul Județean de Poliție Transporturi Suceava au oprit un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani, care emana halenă alcoolică. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, cercetările fiind continuate de polițiștii de la transporturi.

Acțiunile polițiștilor de la transporturi vor continua în perioada următoare, cu scopul de a asigura un mediu sigur pentru călători și de a preveni orice formă de activitate ilicită în zona căilor ferate.