Marian Liviu Drăghiceanu, noul mijlocaș al Cetății 1932 Suceava: transfer de impact pentru linia mediană



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cetatea 1932 Suceava anunță oficial transferul lui Marian Liviu Drăghiceanu, mijlocaș central în vârstă de 26 de ani, care vine să întărească compartimentul median al echipei sucevene în această parte crucială a sezonului din Liga a III-a, Seria I.

Născut pe 7 iulie 1999 la Săvinești (județul Neamț), Drăghiceanu a debutat în fotbalul mare la doar 15 ani, 10 luni și 10 zile, în tricoul Ceahlăului Piatra Neamț, devenind la acel moment al patrulea cel mai tânăr jucător care a evoluat vreodată în Liga I.

Parcursul său include momente importante: promovarea cu Dunărea Călărași în Liga I (sezonul 2017–2018), titlul de Liga III cu Rapid București (2018–2019), dar mai ales perioada de glorie la CSM Reșița, unde a fost căpitan și lider incontestabil al echipei. În tricoul reșițenilor a bifat 73 de apariții și 27 de goluri, cucerind două titluri de Liga III consecutive (2021–2022 și 2022–2023). În sezonul 2023–2024 a devenit golgheterul Ligii a II-a, cu 14 goluri marcate.

Ultima sa experiență a fost la Sepsi OSK, unde a evoluat în Liga I și în Cupa României, acumulând minute valoroase la cel mai înalt nivel al fotbalului românesc.

„Marian este un jucător dinamic, cu viziune excelentă, personalitate puternică și capacitate de a decide meciuri. Aduce plus de calitate, experiență și mentalitate de lider exact în momentul în care avem nevoie de stabilitate și creativitate în centru. Suntem convinși că va face diferența pentru Cetate”, au transmis oficialii clubului sucevean.