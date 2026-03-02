Un număr de 14 profesori și 59 de elevi suceveni sunt blocați în Orientul Mijlociu: ISJ Suceava ia măsuri urgente pentru siguranța lor



În contextul escaladării evenimentelor din Orientul Mijlociu și al închiderii complete a spațiului aerian anunțate de autoritățile din Emiratele Arabe Unite, 14 profesori și 59 de elevi din județul Suceava se află în imposibilitatea de a se întoarce acasă după vacanța dintre modulele III și IV.

Conform datelor actualizate transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, numărul persoanelor afectate este în dinamică, iar situația este monitorizată permanent.

Conducerea I.Ș.J. Suceava a luat imediat următoarele măsuri concrete:

Actualizarea permanentă a listei cu elevii și cadrele didactice blocate în străinătate;

Ședință de urgență cu directorii unităților școlare pentru identificarea rapidă a soluțiilor de cazare, masă și transport la reluarea zborurilor;

Asigurarea participării elevilor la cursuri online, astfel încât procesul educațional să nu fie afectat;

Suplinirea orelor de către cadre didactice din țară pentru profesorii aflați în imposibilitatea de a reveni.

Totodată, elevilor, profesorilor și familiilor acestora li s-au transmis recomandările Ministerului Afacerilor Externe:

Să urmărească cu atenție anunțurile oficiale ale Ambasadei și Consulatuui General al României;

Să rămână în spații sigure;

Să evite orice deplasări neesențiale;

Autoritățile române sunt în contact permanent cu grupurile afectate și pregătesc organizarea repatrierii în condiții de siguranță.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a declarat că situația este monitorizată cu maximă atenție de ISJ Suceava în vederea găsirii soluțiilor cele mai bune pentru siguranța acestora.

„Datele pe care le deținem se află într-o dinamică ceea ce creează dificultate în precizarea datelor reale referitoare la numărul de elevi și profesori aflați în această situație”, a explicat inspectorul școlar general al județului Suceava.