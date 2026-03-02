BPN al PNL a votat în unanimitate numirea rectorului USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian, ca ministru al Educației



Biroul Permanent Național al Partidului Național Liberal a votat, luni seara, în unanimitate, propunerea ca prof. univ. dr. Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, să preia portofoliul Educației în Guvernul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a venit la ședința BPN al PNL împreună cu Mihai Dimian pe care l-a prezentat conducerii PNL și care a votat pentru ca acesta să fie viitorul ministru al Educației în condițiile în care interimatul a expirat la 27 februarie.

Mihai Dimian, născut la 9 februarie 1975, este rector al USV din 2024, după ce a ocupat funcția de prorector cu activitatea științifică între 2012 și 2024. Cu o carieră academică impresionantă, desfășurată atât în România, cât și la nivel internațional, el deține un doctorat în Inginerie Electrică și Electronică obținut la University of Maryland, College Park (SUA), și a lucrat ca profesor asociat la Howard University (Washington DC) și ca cercetător la Max Planck Institute din Leipzig (Germania).

Profesorul Dimian coordonează sau a coordonat peste 35 de proiecte naționale și internaționale de cercetare, fiind director de proiect în 17 dintre ele, cu bugete totale de zeci de milioane de lei. Printre cele mai importante se numără Pro-USV-Biom (6,4 milioane lei), platforme hibride de comunicații prin lumină vizibilă pentru autovehicule și proiecte CERN (LHCb). Are peste 135 de publicații științifice, cu mai mult de 1.980 de citări (indice Hirsch 23 pe Google Scholar) și este autor a trei cărți publicate la edituri internaționale prestigioase (Springer, ProQuest).

A primit numeroase distincții, printre care Premiul Academiei Române „Constantin Miculescu” (2014), Trofeul „Oamenii Timpului” – categoria Educație și Cercetare (2015), Premiul III „Cercetătorul Român al Anului” (2009) și titlul de Profesor Bologna (2007, 2016).

Mihai Dimian nu este membru de partid, dar va ocupa postul de ministru al Educației ce revine PNL în Guvernul Bolojan.

Este pentru a doua oară în ultimii ani când rectorul USV este numit ministru al Educației, după ce Valentin Popa a fost numit în această funcție, iar Dimian a preluat atunci temporar preogativele de rector.