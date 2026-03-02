Șofer cu permisul suspendat, oprit la Dărmănești din cauza vitezei



Un bărbat de 57 de ani din municipiul București a fost prins în trafic pe DN2, pe raza comunei Dărmănești, conducând un autoturism Mercedes-Benz ML cu permisul de conducere suspendat.

Echipajul Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava a înregistrat cu aparatul radar, la ora 15:44, viteza de 93 km/h în zona unde limita legală este de 50 km/h (+43 km/h peste limită).

După semnalizarea regulamentară de oprire, polițiștii au constatat că la volan se afla un bărbat în vârstă de 57 de ani, domiciliat în Sectorul 3 al Capitalei.

Verificările în bazele de date au arătat că acesta are dreptul de a conduce suspendat în perioada 26 ianuarie – 26 martie 2026, ca urmare a unor abateri anterioare la regimul rutier.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere.