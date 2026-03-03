Înșelăciune online de peste 3000 de lei: O femeie din Moara a plătit o comandă de haine pe un site specializat, dar nu a primit nimic



O femeie din comuna Moara a reclamat la Poliție că a fost înșelată cu suma de 3.015 lei după ce a comandat articole de îmbrăcăminte pe un site online. Cercetările sunt efectuate sub aspectul infracțiunii de înșelăciune, dosarul fiind instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

La data de 2 martie 2026, ora 12:30, lucrătorii Secției Nr. 9 Poliție Rurală Șcheia au fost sesizați de o femeie domiciliată în comuna Moara, care a reclamat că a plasat și achitat o comandă online, dar nu a primit produsele și nu mai reușește să contacteze vânzătorul.

Din verificările efectuate de polițiști a rezultat că, pe 11 septembrie 2025, persoana vătămată, aflată în municipiul Suceava, a accesat site-ul www.rhizome.ro, unde a selectat mai multe articole de îmbrăcăminte și le-a adăugat în coșul de cumpărături. După finalizarea comenzii și alegerea opțiunii de plată ramburs, a primit un mesaj pe aplicația WhatsApp din partea presupusului vânzător, prin care i s-a solicitat plata bancară în avans.

Victima a efectuat transferul bancar în valoare de 3.015 lei către contul societății ILLUMIA DESIGN SRL. De atunci și până în prezent nu a fost contactată de nicio firmă de curierat pentru livrarea comenzii. De asemenea, încercările repetate de a lua legătura cu reprezentanții site-ului www.rhizome.ro au rămas fără răspuns.

Persoana vătămată a formulat plângere prealabilă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, iar cercetările continuă pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului.

Poliția reamintește cetățenilor să fie extrem de precauți la comenzile online plătite în avans, mai ales când vânzătorul insistă pe transfer bancar în locul plății la livrare (ramburs). Recomandările includ verificarea reputației site-ului, utilizarea platformelor cu sistem de protecție a cumpărătorului și evitarea plăților către conturi personale sau societăți nou înființate fără istoric comercial clar.