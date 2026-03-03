Garda Forestieră Suceava recunoaște nerealizări în 2025 generate de lipsa de personal și legislația neadaptată ce blochează controlul eficient al pădurilor



În raportul anual de activitate pe 2025, publicat pe 20 februarie 2026, Garda Forestieră Suceava admite deschis că mai multe obiective esențiale au rămas neîndeplinite sau au fost realizate doar parțial, principala cauză fiind diminuarea accentuată a personalului de specialitate și cadrul legislativ insuficient sau contradictoriu.

Printre nerealizările majore menționate explicit se numără:

Neasigurarea serviciilor silvice pentru toate suprafețele de fond forestier privat ale căror proprietari nu pot fi identificați sau pentru care nu s-a finalizat dezbaterea succesorală;

pentru toate suprafețele de fond forestier privat ale căror proprietari nu pot fi identificați sau pentru care nu s-a finalizat dezbaterea succesorală; Verificări incomplete la operatorii economici furnizori de biomasă – nu au fost controlați toți furnizorii conform propunerilor formulate la avizare;

– nu au fost controlați toți furnizorii conform propunerilor formulate la avizare; Nerealizarea controalelor tematice prevăzute de actele normative în vigoare;

prevăzute de actele normative în vigoare; Nerealizarea controalelor la toate fondurile cinegetice , așa cum impun atribuțiile legale;

, așa cum impun atribuțiile legale; Lipsa oricăror verificări privind terenurile oferite în compensare după scoaterile definitive din fondul forestier național.

La nivelul controalelor operaționale, instituția nu a reușit să realizeze numărul programat de verificări ale circulației materialelor lemnoase pe drumurile publice: au fost efectuate doar 175 de controale, față de 206 planificate.

Cauzele principale invocate de instituție:

Diminuarea continuă a personalului de specialitate (la 31 decembrie 2025 erau ocupate doar 59 din cele 85 de posturi aprobate);

Volumul foarte mare de timp alocat verificărilor pe teren și la birou, generat de legislația nouă și extrem de exigentă;

Lipsa colaborării interinstituționale cu unitățile administrativ-teritoriale pentru identificarea proprietarilor de păduri fără servicii silvice;

Complexitatea extremă a verificărilor la furnizorii de biomasă;

Inadvertențe, contradicții și neactualizări ale cadrului legislativ față de realitățile actuale ale domeniului silvic;

Absența unui cadastru complet al suprafețelor de fond forestier;

Lipsa unui act normativ clar privind decontarea sumelor aferente manipulării materialului lemnos în depozite, ceea ce îngreunează inventarierea și controalele riguroase.

Garda Forestieră Suceava a publicat, marți, raportul anual de activitate pentru anul 2025, document care evidențiază un volum impresionant de muncă pe raza celor cinci județe arondate: Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău și Iași. Instituția a emis 1.036.829 de avize de însoțire a materialului lemnos, a verificat 27.839 de acte de punere în valoare și a gestionat activitatea a 5.795 de operatori economici înregistrați în aplicația SUMAL.

Inspectorul șef Mihai Găspărel subliniază că misiunea principală – garantarea respectării regimului silvic și cinegetic și asigurarea legalității circulației materialelor lemnoase – a fost îndeplinită în proporție majoritară, în ciuda provocărilor generate de diminuarea personalului și de volumul mare de verificări impuse de legislație.

Principalele rezultate operative:

4.934 controale silvice efectuate (inspecții de fond, controale de exploatare, circulație material lemnos, depozite și instalații de debitat);

793 mc de masă lemnoasă tăiată ilegal, cu un prejudiciu de 505.971 lei;

686 mc confiscat fizic și 4.445 mc confiscat contravaloric în urma controalelor la depozite și operatori economici;

227 contravenții constatate doar la controalele de exploatare, cu amenzi de 223.500 lei;

57 contravenții la circulația materialului lemnos (amenzi 97.000 lei) și 296 contravenții la depozite și instalații (amenzi 957.000 lei).

În domeniul cinegetic au fost aplicate 38 de contravenții și 66 de acțiuni de prevenire a braconajului, iar în ceea ce privește integritatea fondului forestier au fost sesizate 4 infracțiuni de reducere ilegală a suprafeței împădurite.

Prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost implementate 38 de proiecte de împăduriri pe 934 ha și 2 proiecte de reîmpăduriri pe 68,39 ha. De asemenea, au fost acordate compensații în valoare totală de peste 12,3 milioane lei către 102 beneficiari (proprietari afectați de restricții de recoltare).

Garda Forestieră Suceava a verificat 359 de titluri de proprietate, a emis 65 de avize de modificare a amenajamentelor silvice și a participat la 50 de conferințe de amenajare pe o suprafață de 64.308 ha.

Pentru 2026, instituția și-a propus un plan ambițios: 160 de inspecții de fond (minimum una în fiecare ocol silvic), 248 controale de exploatare, 207 controale ale circulației materialului lemnos pe drumurile publice și 1.600 de intervenții în SUMAL, alături de 118 controale cinegetice de fond.