ANUNȚ PRIVIND REALIZAREA UNUI RACORD DE ÎNALTĂ PRESIUNE NOU AMPLASAT PE TERENUL LOCALITĂȚII DRĂGUȘENI



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de Utilități Publice pentru Serviciul de alimentare cu gaze naturale al localităților UAT Tătăruși, UAT Valea Seaca, UAT Vânători, UAT Lespezi, UAT Sirețel, Jud. Iași va aduce la cunoștință intenția de realizare a investitei „Înființare rețea de distribuție de gaze naturale in A.D.I. de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale al localităților UAT Tătăruși, UAT Valea Seaca, UAT Vânători, UAT Lespezi, UAT Sirețel, jud. Iași” in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 8/2022 printr-un racord de înaltă presiune nou amplasat pe terenul aparținând localității Drăgușeni, jud. Suceava, in limita de siguranță a conductei Gheraesti-Spataresti.

Pentru orice detalii legate de proiect va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: [email protected]*