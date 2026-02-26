Peste 200 de suceveni au învățat cum să-și protejeze casele și familiile în fața dezastrelor naturale



Peste 200 de persoane din Rădăuți, municipiul Suceava și localitățile învecinate au participat, la începutul acestei săptămâni, la ateliere gratuite de prevenție și management al riscurilor generate de calamități naturale, organizate în cadrul campaniei naționale derulate de Groupama în parteneriat cu Fundația pentru SMURD și ClimatoSfera.

Evenimentele au avut loc luni, 23 februarie, la Casa de Cultură din Rădăuți, și marți, 24 februarie, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, începând cu ora 16:30. Participanții au primit informații practice și recomandări ușor de aplicat pentru protejarea locuințelor, bunurilor și siguranței familiei înainte, în timpul și după evenimente climatice extreme, precum inundații sau furtuni violente.

Contextul campaniei este marcat de un an 2025 extrem de dificil pentru județul Suceava, aflat printre cele mai afectate zone din nordul țării de fenomene meteo severe – vijelii, grindină și inundații. Groupama a achitat daune în valoare de 1,9 milioane de lei doar pentru pagubele înregistrate în județ, cu impact semnificativ în zone precum orașul Broșteni și alte localități din regiune.

Printre sfaturile practice oferite în cadrul atelierelor s-au numărat:

Pentru prevenirea și gestionarea inundațiilor:

verificarea și curățarea jgheaburilor și rigolelor înainte de perioadele cu ploi abundente;

oprirea alimentării cu energie electrică în zonele inundate;

evitarea contactului cu echipamentele electrice dacă persoana este udă sau stă în apă;

mutarea obiectelor de valoare și a electrocasnicelor la înălțime sau la etaje superioare;

evitarea deplasării prin apă (pe jos sau cu mașina);

urmărirea exclusivă a informațiilor oficiale și a indicațiilor autorităților;

evitarea apei stagnante (posibil contaminată sau încărcată electric) și revenirea în locuință doar după autorizarea autorităților.

Pentru furtuni violente:

stabilirea unui plan de urgență familial;

alegerea unui loc sigur de întâlnire în caz de separare;

pregătirea unui rucsac de urgență cu apă, alimente neperisabile, lanternă, medicamente esențiale și fluier;

identificarea unui spațiu fără ferestre (subsol, baie interioară) pentru adăpost temporar.

Participanții au fost implicați și într-un concurs de tip quiz, iar câștigătorul a primit un rucsac de urgență echipat special de Fundația pentru SMURD și oferit de Groupama.

Campania națională, începută anul trecut cu un atelier la Întorsura Buzăului (localitate puternic afectată de o furtună cu grindină în august 2025), va continua pe parcursul anului 2026 în mai multe localități din țară. Reprezentanții Groupama subliniază că, deși o poliță de asigurare poate acoperi pierderile financiare, prevenția rămâne esențială pentru protejarea vieții și a ceea ce nu poate fi înlocuit material.

Aceste inițiative contribuie la creșterea rezilienței comunităților locale și la reducerea impactului dezastrelor naturale prin educație și pregătire preventivă.