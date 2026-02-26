Bărbat din Suceava, păgubit cu peste 5.500 de lei după achiziția unui monitor Asus de pe un site online – dosar penal pentru înșelăciune



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția municipiului Suceava a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune după ce un bărbat din municipiu a reclamat că nu a primit un monitor Asus cumpărat online și nici nu i s-a restituit contravaloarea achitată, în valoare de 5.504 lei.

Sesizarea a fost înregistrată luni, 24 februarie 2026, la ora 16:40, direct la Poliția municipiului Suceava, de către persoana vătămată. Acesta a declarat că, la data de 28 ianuarie 2026, a achiziționat un monitor marca Asus de pe site-ul www.bsp-shop.ro, plătind suma de 5.504 lei către societatea Business Provider SRL.

Conform informațiilor furnizate de cumpărător, produsul nu a fost livrat în termenul promis, iar data limită de livrare era stabilită pentru 10 februarie 2026. Ulterior, nici produsul nu a ajuns la destinatar, nici suma plătită nu a fost returnată, în ciuda solicitărilor repetate.

Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a confirmat că tranzacția a avut loc pe platforma menționată, iar societatea comercială nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale privind livrarea sau rambursarea banilor.

În baza probelor administrate inițial, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 244 din Codul penal. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor alte persoane implicate.

Poliția recomandă cetățenilor să verifice cu atenție reputația vânzătorilor online, să utilizeze metode de plată sigure (cum ar fi plata ramburs sau card cu protecție suplimentară) și să sesizeze imediat autoritățile în cazul în care suspectează o fraudă.