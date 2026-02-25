Ninsoare abundentă și viscol în zona montană a județului Suceava. DRDP Iași: Circulație în condiții de iarnă pe DN 17 și DN 18



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a emis o informare actualizată miercuri seară, 25 februarie 2026, privind condițiile meteo severe din zona montană a județului Suceava, pe fondul avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei, se înregistrează ninsoare abundentă și viscolită în special în regiunea montană, cu efecte directe asupra circulației rutiere pe drumurile naționale principale.

Imagini transmise de echipele DRDP arată ninsoare intensă și condiții de iarnă pe DN 17 (sectorul Valea Putnei – Mestecăniș), unde viscolul reduce vizibilitatea și creează strat de zăpadă frământată. Echipele de intervenție acționează cu utilaje de deszăpezire (lame și material antiderapant – sare și nisip) pentru menținerea traficului în siguranță.

Circulație în condiții de iarnă se înregistrează și pe DN 18, de la limita cu județul Maramureș spre Ciocănești, unde ninsorile și vântul puternic complică deplasarea. DRDP Iași subliniază că, deși nu sunt raportate blocaje majore în acest moment, drumarii intervin preventiv și continuu pentru a preveni acumulările de zăpadă și poleiul.

DRDP Iași recomandă insistent șoferilor să circule cu maximă atenție, să echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă, lanțuri (unde este cazul), lopată, nisip, să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță și să evite manevrele bruște.