Programare obligatorie pentru vizitele în toate magazinele E.ON din România

Clienții E.ON Energie România care au nevoie de interacțiune directă cu un consultant în unul dintre magazinele companiei trebuie să își facă în prealabil o programare. Măsura se aplică la nivel național și are scopul de a evita aglomerația, de a reduce timpii de așteptare și de a asigura o calitate superioară a serviciilor oferite.

Accesul în cele 26 de magazine E.ON se face exclusiv pe bază de programare pentru operațiunile care necesită prezența agenților. Prin acest sistem, fiecare client beneficiază de atenția dedicată a unui consultant, fără perioade lungi de așteptare.

Programarea poate fi realizată în două moduri simple și flexibile:

Online, prin serviciul gratuit E.ON eBooking:

Accesează pagina dedicată: https://www.eon.ro/programare-online

Selectează magazinul dorit de pe hartă

Completează datele personale și alege ziua și intervalul orar convenabil

Primești confirmarea și codul programării prin e-mail

Cu același cont online poți modifica sau anula programarea dacă apar schimbări de planuri.

Telefonic, la numărul 0265 208 466 (disponibil non-stop):

Confirmă județul și orașul în care dorești programarea

Urmează instrucțiunile operatorului virtual (Ioana – ghidul personal E.ON) și alege una dintre opțiunile propuse

Primești confirmarea programării prin SMS

Magazinele E.ON respectă următorul program de funcționare:

Luni, marți, miercuri și vineri: 08:00 – 16:00

Joi: 10:00 – 18:00

Nu este necesară programarea în următoarele situații:

Plata facturilor prin intermediul robotului BRD

Operațiuni realizate independent prin serviciul MyOffice (vizualizare facturi, transmitere index autocitit, eliberare adeverințe debit 0, informații generale despre contractare, facturare sau soluții E.ON etc.)

Pentru majoritatea solicitărilor, E.ON recomandă soluțiile digitale sau la distanță, care economisesc timp și nu necesită deplasarea la magazin:

Contul Myline pe eon.ro/myline sau în aplicația mobilă E.ON Myline (disponibil non-stop)

Formularul online de suport de pe eon.ro/servicii-suport-clienti

Call Center la numerele 0265 200 900 sau 0265 200 366 (luni–vineri, 08:00–20:00, tarif normal din orice rețea)