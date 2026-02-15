ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE REVIZUITĂ



Direcția Silvică Suceava – Ocolul Silvic Stulpicani din mun. Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul ”Schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri din fondul forestier proprietate publică a statului, în suprafață totală de 2,3021 ha (Ocolul Silvic Stulpicani, UP II Negrileasa), cu defrișarea vegetației forestiere de pe suprafața de 1,8218 ha, în scopul realizării obiectivului de investiții ”Drum forestier Pârâul Rece” amplasat în com. Stulpicani, jud. Suceava.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni – joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet https://djmsv.anmap.gov.ro/.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Suceava.