Iluminatul public din Suceava, scos la concesiune: Primăria cere operatorului modernizarea și extinderea sistemului,  telemanagement și garanție minimă 5 ani

Primăria Municipiului Suceava a finalizat Caietul de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului de Iluminat Public (SIPMS). Documentul stabilește condițiile stricte pe care trebuie să le îndeplinească operatorul privat care va prelua iluminatul stradal, pietonal, arhitectural și festiv al orașului.

Principalele cerințe impuse viitorului operator:

Modernizare masivă a sistemului existent: înlocuirea tuturor corpurilor vechi cu lămpi LED performante (multiled), montarea unui sistem inteligent de dimming și telemanagement pentru reducerea consumului, modernizarea iluminatului arhitectural și ornamental.

a sistemului existent: înlocuirea tuturor corpurilor vechi cu lămpi LED performante (multiled), montarea unui sistem inteligent de dimming și telemanagement pentru reducerea consumului, modernizarea iluminatului arhitectural și ornamental. Extindere a rețelei pe 13 străzi publice care în prezent nu au iluminat public.

a rețelei pe 13 străzi publice care în prezent nu au iluminat public. Iluminat festiv/orna­mental – montare, demontare și întreținere anuală a instalațiilor de sărbători.

– montare, demontare și întreținere anuală a instalațiilor de sărbători. Dispecerat propriu 24/7 și un serviciu de întreținere și monitorizare permanent.

24/7 și un serviciu de întreținere și monitorizare permanent. Personal, utilaje și aparatură minimă obligatorii, plus toate autorizațiile și certificările necesare.

obligatorii, plus toate autorizațiile și certificările necesare. Garanție tehnică minimă 60 de luni (5 ani) pentru lucrările de modernizare și extindere.

Situația actuală a iluminatului public din Suceava:

Putere instalată totală: 510 kW

Valoare de inventar: 29,8 milioane lei

Rețea veche (1969–1983), parțial degradată

Zonele 1 și 2 au fost deja modernizate cu fonduri europene și elvețiene

Rămâne de modernizat/extins Zona 3 (17 străzi + parcuri + 13 străzi fără iluminat)

Evaluarea ofertelor se va face pe baza mai multor factori: tarifele medii ponderate pentru întreținere, modernizare și extindere (pondere mare), timpul de intervenție la urgențe (maxim 3 ore) și perioada de garanție oferită (până la 72 luni).

Contractul de concesiune va avea o durată stabilită prin caietul de sarcini, iar operatorul va administra și exploata infrastructura existentă, urmând să realizeze investițiile de modernizare și extindere pe cheltuiala sa, cu decontare eșalonată de către Primărie.

Caietul de sarcini urmează să fie aprobat în ședința Consiliului Local din 27 februarie, după care va fi lansată procedura de licitație pentru atribuirea concesiunii serviciului de iluminat public al municipiului Suceava.