Mai mulți suceveni trag semnal de alarmă: Zonele verzi din Suceava nu sunt rezerve pentru noi blocuri și parcări – scrisoare deschisă către Consiliul Local

Un grup de cetățeni suceveni a transmis o adresă oficială conducerii Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Suceava, prin care solicită protejarea și menținerea spațiilor verzi din oraș, în contextul proiectelor imobiliare care, spun ei, sufocă treptat cartierele rezidențiale.

În documentul înregistrat la Primărie, semnatarii critică „haosul urbanistic” din ultimii ani, prin care terenuri verzi – fie publice, fie enclave între blocuri – au fost transformate în suprafețe construibile pentru dezvoltări imobiliare intensive (blocuri, spații comerciale, birouri).

„Terenurile verzi dintre blocuri nu sunt «virane», ci spații de echilibru urban. Construirea pe aceste suprafețe înseamnă creșterea gradului de ocupare a terenului, reducerea aproape totală a suprafeței verzi rămase, intensificarea traficului și afectarea însoririi, intimității și calității locuirii”, se arată în scrisoare.

Cetățenii atrag atenția asupra discrepanței majore dintre randările atractive prezentate la avizare (acoperișuri verzi spectaculoase, terase plantate, arbori maturi) și realitatea din teren, unde adesea aceste promisiuni nu sunt respectate: vegetația nu este amenajată, se folosește gazon artificial sau plante temporare doar pentru recepție, iar ulterior spațiile verzi dispar.

Semnatarii solicită Consiliului Local să analizeze nu doar conformitatea tehnică a proiectelor, ci și impactul cumulativ asupra proporției dintre construit și spațiu liber, să folosească toate instrumentele legale pentru protejarea zonelor verzi (reglementări clare, interdicții motivate de interes public, soluții compensatorii) și să aplice controale stricte post-recepție, cu sancțiuni reale pentru nerespectarea proiectelor aprobate.

„Protejarea spațiilor verzi în Suceava nu este o opțiune, ci o necesitate pentru o strategie urbanistică coerentă și pentru calitatea vieții generațiilor viitoare”, subliniază autorii scrisorii.

Totodată, grupul de cetățeni solicită să fie informat cu privire la data, ora și locul ședinței Consiliului Local din februarie 2026 și să i se permită participarea și luarea cuvântului.

Adresa a fost depusă pe 16 februarie 2026 și va fi analizată de Comisia Tehnică de Urbanism și de consilierii locali.