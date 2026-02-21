Două străzi din Suceava vor fi reabilitate: Primarul Vasile Rîmbu propune scoaterea din registrul spațiilor verzi a 1.362 mp pentru trotuare, parcări și siguranță rutieră



Primarul Vasile Rîmbu a inițiat două proiecte de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a lucrărilor de pe două străzi din municipiu, proiecte ce vor fi supuse dezbaterii și votului în ședința Consiliului Local din 27 februarie 2026.

Primul proiect vizează reabilitarea străzii Narciselor. Pentru optimizarea spațiului urban se propune declararea de utilitate publică de interes local a lucrărilor și scoaterea unei suprafețe de 742 mp din Registrul spațiilor verzi. Lucrările prevăd crearea unor trotuare sigure și accesibile, suplimentarea numărului de locuri de parcare, reabilitarea rețelei de scurgere a apelor pluviale și lărgirea carosabilului.

Al doilea proiect se referă la reabilitarea accesului pe strada Nicolae Bălcescu la Blocul 5. Se propune declararea de utilitate publică și scoaterea din registrul spațiilor verzi a unei suprafețe de 620,13 mp, pentru aceleași scopuri: trotuare moderne, locuri de parcare organizate, sistem de drenaj eficient și lărgirea carosabilului.

Potrivit referatelor semnate de primarul Vasile Rîmbu, ambele investiții respectă Planul Urbanistic General (PUG) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU), fiind aliniate obiectivelor strategice de îmbunătățire a infrastructurii rutiere și creștere a siguranței circulației.

Lucrările vor respecta toate normele de mediu și vor fi executate cu minimizarea disconfortului pentru locuitori.

Beneficiile așteptate includ:

creșterea siguranței pietonale și rutiere;

reducerea riscului de accidente;

fluidizarea traficului;

organizarea staționării autovehiculelor;

gestionarea eficientă a apelor pluviale.

Cele două proiecte vor fi dezbătute în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 27 februarie 2026.