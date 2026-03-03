Exercițiul național „Miercurea Sirenelor” a fost amânat în contextul actual de securitate, iar autoritățile anunță consolidarea comunicării publice



Exercițiul național de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, programat inițial pentru o dată din luna martie, a fost amânat în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări mai clare către populație. Anunțul a fost făcut oficial de autoritățile responsabile cu gestionarea sistemului național de avertizare.

Decizia a fost luată deliberat și responsabil, pe baza unei analize proprii care a evidențiat nevoia de a consolida comunicarea publică, astfel încât scopul exercițiului să fie înțeles corect de către cetățeni. Autoritățile precizează fără echivoc că amânarea nu modifică în niciun fel necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică.

Verificarea tehnică, mentenanța constantă și testarea funcțională a sirenelor reprezintă obligații instituționale ferme, nu opțiuni. Un sistem de avertizare care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze în situații reale, ceea ce poate duce la pierderi de timp critice și, implicit, la punerea în pericol a vieților omenești.

Exercițiile de alarmare publică nu au caracter formal sau simbolic, ci un scop precis: verificarea capacității reale de funcționare a sistemului și familiarizarea populației cu semnalele de alarmare și semnificația acestora. Amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunțare la exercițiu și nici o diminuare a exigențelor privind pregătirea pentru situații de risc.

În perioada următoare va fi comunicat un calendar revizuit al exercițiilor, însoțit de măsuri suplimentare de informare publică, pentru ca aceste activități să se desfășoare în condiții de maximă claritate, înțelegere și eficiență. Pregătirea populației și menținerea funcționalității sistemelor de avertizare rămân priorități ferme, iar protecția vieții și a siguranței cetățenilor nu este negociabilă.