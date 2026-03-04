Acțiunea „Blocada” în zona Rădăuți: Doi bărbați reținuți în arest, unul pentru amenințare, celălalt pentru încălcarea ordinului de protecție



Polițiștii Poliției Municipiului Rădăuți și ai secțiilor rurale Marginea și Gălănești au organizat marți, 3 martie 2026, acțiunea „Blocada”, instalând 8 filtre rutiere. Au fost verificate 65 de autovehicule și aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 8.300 lei.

În paralel, polițiștii au continuat activitățile de cercetare penală, dispunând reținerea pentru 24 de ore a doi bărbați din comuna Frătăuții Noi.

În primul caz o femeie din satul Frătăuții Noi a sesizat poliția că vecinul său a amenințat-o, creându-i o stare de temere. Bărbatul, care se afla în stare de recidivă postexecutorie (eliberat condiționat din Penitenciarul Iași pe 26 februarie 2026), a recunoscut fapta în timpul audierii ca suspect. A fost reținut pentru săvârșirea infracțiunii de „amenințare” și introdus în arestul IPJ Mureș.

În al doilea caz, un bărbat din aceeași comună a anunțat prin SNUAU 112 o faptă de violență domestică în zona Vuliva. Cercetările au stabilit că un alt bărbat din localitate a încălcat de șase ori măsurile dispuse printr-un ordin de protecție. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și, de asemenea, escortat la arestul IPJ Mureș.

Cercetările continuă în ambele dosare penale sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți.