Un bărbat din comuna Slatina s-a autoaccidentat grav în timp ce poliza cuțite acasă

Un bărbat din comuna Slatina a suferit o plagă tăiată fronto-orbitală stângă după ce o bucată din pânza de polizare a cedat în timpul activităților desfășurate la domiciliu. Incidentul s-a petrecut marți, 3 martie 2026, în jurul orei 10:30.

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță solicitat prin SNUAU 112, care l-a transportat pe bărbat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Victima a rămas internată.

Soția bărbatului a declarat polițiștilor că soțul efectua lucrări de polizare a unor cuțite la un polizor, când, din cauza uzurii, pânza din fier a cedat și s-a crăpat, iar o bucată a sărit direct în zona stângă a frunții.

Din discuțiile ulterioare purtate telefonic cu persoana accidentată, aceasta a confirmat că este vorba despre un autoaccident, nefiind implicată nicio altă persoană și nicio faptă de natură penală.

Lucrătorii Serviciului de Poliție Rurală Mălini au întocmit actele de constatare și au efectuat verificările de rutină, dosarul urmând a fi clasat ca accident casnic.