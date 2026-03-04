Cros caritabil „Alerg pentru Mama” la Suceava pe 8 martie: fiecare kilometru alergat ajută mamele și copiii din Casa ADRA



Duminică, 8 martie 2026, în Zona de Agrement a Râului Suceava, Asociația Club Sportiv TRIB Suceava și Asociația Studențească AMICUS Suceava organizează Crosul Amicus „Alerg pentru Mama”, un eveniment sportiv-caritabil care îmbină mișcarea în aer liber cu solidaritatea față de mamele și copiii protejați în Casa ADRA.

Evenimentul este deschis atât alergătorilor experimentați, cât și celor care doresc să participe în mers, subliniind că scopul principal nu este competiția, ci implicarea activă și sprijinul concret. Sunt așteptați participanți din Suceava, Botoșani, Rădăuți, Fălticeni, Bacău, Neamț și alte localități din regiune.

Programul detaliat al evenimentului:

10:00 – Ridicarea pachetului de start și înscrieri la fața locului

10:30 – Deschiderea oficială

10:45 – Încălzire copii

11:00 – Start probă copii (500 m)

11:20 – Încălzire adulți

11:30 – Start probe adulți (trasee de 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 10+ km)

Taxa de participare (pachet de start) este de 55 lei pentru adulți și 45 lei pentru copii.

Înscrierile se pot face online pe site-ul https://amicus.ro/apm/inscriere sau direct la fața locului, între orele 10:00 și 10:30.

Detalii complete și harta locației sunt disponibile pe pagina de Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/events/3310201459131322.

Organizatorii invită presa și autoritățile locale să se alăture inițiativei pentru a crește vizibilitatea cauzei și a promova un stil de viață activ în comunitate. „Când ea nu poate pleca, noi putem alerga” – este mesajul central al crosului, un apel la solidaritate concretă și la sprijin real pentru mamele și copiii din Casa ADRA.