Zilele USV 2026: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează numeroase manifestări culturale, științifice și artistice



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a dat startul ediției 2026 a Zilelor USVSV, o manifestare tradițională care reunește studenți, profesori, absolvenți și comunitatea locală într-o serie amplă de activități culturale, educaționale, artistice și științifice. Programul se desfășoară în perioada 2-13 martie 2026 și acoperă domenii variate, de la dezbateri și workshop-uri la concerte, spectacole de teatru și ateliere interactive.

Evenimentele continuă astăzi 3 martie cu:

ora 11:30-12:30 – Sala P104, corp P, etaj 1: Atelier PsihoFun de psihopedagogie și autocunoaștere;

ora 19:00-20:30 – Auditorium „Joseph Schmidt”: Piesă de teatru „Pinguinii” – Teatrul Studențesc „Fabulinus”.

Pe 4 martie:

ora 12:00-14:00 – Sala A115, corp A, etaj 1: „Experiențe și strategii în predarea limbii și culturii române în lume”;

ora 17:00 – Aula corp E: „Blueprint – Talent dincolo de facultate”;

ora 19:00-20:30 – Auditorium „Joseph Schmidt”: Concert acustic „Fără Zahăr”.

5 martie aduce:

ora 12:00-14:00 – Book Café: Rolul USV în formarea tinerilor – dezbatere cu studenți și absolvenți;

ora 14:00 – Sala E132, corp E, etaj 1: Training „De la idee la proiect finanțat: Antreprenoriat sustenabil pentru un viitor verde”.

Pe 6 martie au loc mai multe momente cheie:

ora 09:00-11:00 – Auditorium „Joseph Schmidt”: Ședință festivă;

ora 11:00-12:00 – Cortul din spatele corpului B: Atelier de lucru „Dincolo de croșetă – Autovehicule în secțiune”;

ora 11:00-13:30 – Sala D101, corp D, etaj 1: Parteneriat strategic FIESC – angajatori;

ora 11:00-18:00 – Săli E210, E205, EDOO1, EDOO4: Ediția XXVI-a a Sesiunii Științifice „Alma Mater Suceveană”;

ora 12:00-13:00 – Cortul din spatele corpului B: Atelier Hands-on Autovehicule Hibrid & Electric (prezentare drd. ing. Marian Zaharescu);

ora 12:00-14:00 – Sala E118 BRD: „Să creștem cu USV – We Start You Up”;

ora 13:00-14:00 – Cortul din spatele corpului B: Atelier de lucru continuu;

ora 17:00-19:00 – ONLINE: Reviste culturale și rețelele sociale – dezbatere;

ora 19:00-20:30 – Auditorium „Joseph Schmidt”: Lansare de carte „Primăvară, primăvară…” – Ansamblul Studențesc „Arcanul USV”.

Pe 9 martie:

ora 09:00-10:00 – Sala A113, corp A, etaj 1: „Detectivii Etichetelor – Adevărul din Spatele Etichetelor” – nutriție;

ora 13:00-14:00 – Laborator Metrologie avansată, corp B: Lansare carte „Mașini și măsurați în coordonate – Principii și aplicații” (ed. ing. Irina Beșliu).

Pe 10 martie:

ora 10:00-12:00 – Aula corp E: Workshop „Despre profesia didactică. Studenții întreabă, profesorii răspund”.

Pe 11 martie:

ora 16:30-18:00 – Auditorium „Joseph Schmidt”: Spectacol „Ursul păcălit de vulpe” – Teatrul pentru copii și tineret „Vasilașche”;

ora 17:00 – Aula corp E: „Femei în Drept și Administrație: Modele de excelență și leadership instituțional”.

Pe 12 martie:

ora 14:00-16:00 – Sala P204, corp P, etaj 2: ȘtiințificaTalks – „To parent or not to parent”.

Pe 13 martie:

ora 10:00-14:00 – Creșa Siret: Educație timpurie – oportunități de dezvoltare comunitară – vizită la creșa din Siret;

ora 12:00-13:00 – Biblioteca USV HUB: „Un ceai, o vorbă, o poveste…” – ediția XXVI-a a Sesiunii Științifice, tema „Sportul sucevean, tradiție, performanță și perspective”.