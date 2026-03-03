Cat Loris, invitată la „Le chanteur du mois” – o seară de muzică franceză contemporană la Alianța Franceză Suceava



Alianța Franceză din Suceava organizează miercuri, 4 martie, ora 18:00, o nouă ediție a evenimentului „Le chanteur du mois / Cântărețul lunii”, în cadrul proiectului „După-amiezile francofone la Suceava”. Evenimentul online va fi dedicat promovării muzicii franceze contemporane și va avea ca invitată specială artista pariziană Cat Loris.

Moderată de Frédéric Castel, profesor la Universitatea din Reims și realizator al emisiunii „On allume les étoiles”, întâlnirea va aduce în prim-plan creația sensibilă și profundă a Cat Loris.

Anchorează în tradiția cântecului de autor francez, artista își construiește piesele ca pe niște confesiuni muzicale sincere, alternând momente de profunzime cu accente de lejeritate, pentru a transmite publicului emoții autentice.

Pasiunea pentru poezie și muzică a descoperit-o în mod autodidact, iar studiile artistice urmate la Sorbona au completat această vocație. Cat Loris a început să cânte în cafenelele-concert din Paris, alături de alți artiști cu aceeași sensibilitate. Primul său album, „Hypersensible”, lansat cu succes, a fost semifinalist la Premiul Moustaki în 2020 și a obținut Premiul Claude Lemesle, precum și Premiul I la Nuitées Vagabondes de la Langeais. În prezent, artista lucrează la cel de-al doilea album și dezvoltă mai multe colaborări artistice.

Participarea la eveniment este gratuită și se va desfășura online, pe platforma Google Meet. Link-ul de conectare este: https://meet.google.com/dbd-ckif-rus. Mai multe detalii despre Cat Loris sunt disponibile pe site-ul oficial: https://www.catloris.com/.

Evenimentul face parte din seria „După-amiezile francofone la Suceava”, un proiect care promovează constant cultura și muzica franceză contemporană în comunitatea locală.