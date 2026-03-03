Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților dedică luna martie „celui mai de preț dar divin – viața”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei, în colaborare cu Sectorul Tineret, Catehizare și Educație pentru Viață, a lansat un amplu program de manifestări dedicate valorii vieții și familiei, care se va desfășura pe tot parcursul lunii martie 2026.

Evenimentele vor transforma întreaga eparhie într-un spațiu al mărturiei creștine, adresându-se tuturor categoriilor de vârstă prin activități care îmbină formarea duhovnicească cu acțiuni concrete. Programul include ateliere pro-viață, conferințe tematice, seri de film dedicate frumuseții vieții și sprijinului acordat mamelor aflate în dificultate, dar și momente de mișcare și comuniune în aer liber – crosuri și drumeții organizate în diferite zone ale județului.

Un moment central de recunoștință și pomenire va avea loc duminică, 8 martie 2026, când, în toate unitățile de cult din cuprinsul Arhiepiscopiei, va fi săvârșită o slujbă specială de pomenire pentru toate mamele trecute la cele veșnice. Prin această rugăciune comună se va cinsti memoria celor care au dăruit viață și au crescut generații în duhul credinței ortodoxe.

Programul se va încheia pe o notă de speranță și unitate, sâmbătă, 28 martie 2026, cu tradiționalul Marș pentru Viață, eveniment care va marca punctul culminant al acestei luni dedicate demnității umane și apărării vieții.

Toate manifestările sunt deschise participanților din întreaga eparhie și au ca scop întărirea valorilor familiei, a comuniunii creștine și a respectului față de darul vieții.