Suceava, gazdă a două olimpiade naționale de limbi străine în martie-aprilie 2026: polonă maternă și germană modernă

Județul Suceava va găzdui, în luna martie și începutul lunii aprilie 2026, două competiții naționale de prestigiu dedicate excelenței în studiul limbilor străine: Olimpiada Națională de Limba Polonă Maternă și Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă, a anunțat, marți, inspectorul școlar general al județului, Ciprian Anton.

Olimpiada Națională de Limba Polonă Maternă

Evenimentul se va desfășura în perioada 5-8 martie 2026 la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” din Suceava. Competiția este organizată de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” și Uniunea Polonezilor din România.

La concurs participă elevi din clasele V-XII din județele Suceava, Iași și Bacău. Programul probelor include:

6 martie 2026 – probe scrise: o probă pentru elevii de gimnaziu și două probe pentru cei de liceu (gramatică și literatură/compunere);

– probe scrise: o probă pentru elevii de gimnaziu și două probe pentru cei de liceu (gramatică și literatură/compunere); 7 martie 2026 – proba orală pentru elevii de liceu.

Subiectele pentru probele de liceu sunt elaborate de o comisie din Polonia și vor fi aduse sigilate de un reprezentant al comisiei internaționale. Din comisia națională fac parte profesori universitari de limba polonă de la Universitatea „Al.I. Cuza” Iași și Universitatea din București.

Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă

Competiția va avea loc în municipiul Suceava în perioada 28 martie – 2 aprilie 2026, reunind elevi din întreaga țară într-un eveniment care îmbină rigoarea academică cu dimensiunea cultural-artistică și creativă.

Programul detaliat:

28 martie 2026, ora 17:00 – festivitatea de deschidere la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, în prezența participanților, profesorilor coordonatori și invitaților oficiali;

– festivitatea de deschidere la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, în prezența participanților, profesorilor coordonatori și invitaților oficiali; 29 martie 2026 – proba scrisă la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava;

– proba scrisă la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava; 30-31 martie 2026 – activitate de creație în echipe mixte (7-8 elevi din județe diferite, în funcție de nivelul de studiu al limbii germane): elaborarea și punerea în scenă a unor piese de teatru inspirate din cărți alese;

– activitate de creație în echipe mixte (7-8 elevi din județe diferite, în funcție de nivelul de studiu al limbii germane): elaborarea și punerea în scenă a unor piese de teatru inspirate din cărți alese; 1 aprilie 2026 – jurizarea și prezentarea proiectelor la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”;

– jurizarea și prezentarea proiectelor la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”; 2 aprilie 2026 – festivitatea de premiere, tot la Teatrul „Matei Vișniec”.

Prin structura sa, olimpiada pune accent atât pe competențele lingvistice clasice, cât și pe creativitate, colaborare și expresivitate artistică în limba germană, oferind elevilor o experiență educațională complexă și memorabilă.

Ambele competiții reprezintă o recunoaștere a capacității județului Suceava de a organiza evenimente naționale de înalt nivel și oferă elevilor participanți șansa de a-și demonstra performanțele în fața unor comisii formate din specialiști de prestigiu.