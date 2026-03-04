Vestitorii primăverii își dau întâlnire la Muzeul de Științele Naturii din Suceava – „Ciocate cu picioare scurte”, o lecție fascinantă despre păsările insectivore



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei organizează miercuri, 25 martie 2026, la Muzeul de Științele Naturii din Suceava, lecția de muzeu intitulată „Ciocate cu picioare scurte”, dedicată Echinocțiului de primăvară.

Activitatea se adresează în special elevilor din ciclurile primare și gimnaziale, propunând o incursiune științifică și educativă în universul păsărilor insectivore naturalizate, din ordinele Piciformes și Apodiiformes, întâlnite pe teritoriul României, o parte dintre ele regăsindu-se în patrimoniul depozitului de Ornitologie al Muzeului Național al Bucovinei.

Considerate vestitori ai primăverii, specii precum drepnea, lăstunul de mal, lăstunul de stâncă, rândunica, capîntortura, pupăza și prigoria revin anual din migrație, animând luncile și cerul deschis. În contrast, ciocănitorile – ciocănitoarea neagră, verde, pestriță, cu spatele alb, cu trei degete sau de stejar – rămân în habitatul forestier și în sezonul rece, fiind adaptate condițiilor climatice locale.

Lecția de muzeu prezintă informații științifice și curiozități despre adaptările morfologice interne și externe ale acestor specii pentru procurarea hranei și pentru cuibărirea în malurile nisipoase ale râurilor sau în scorburile arborilor bătrâni. De asemenea, vor fi abordate aspecte etologice și ecologice referitoare la rutele de migrație, perioada de împerechere și clocire, creșterea și hrănirea puilor, precum și rolul esențial al acestor păsări insectivore în echilibrul ecosistemelor forestiere și de luncă.

Într-un context comparativ, vor fi prezentate și specii din regiunile tropicale și ecuatoriale, precum colibrii și papagalii exotici (kakapo, papagalul Nestor), pentru a evidenția diferențele dintre păsările insectivore din România și cele nectarivore din alte zone ale globului.

Demersul educațional îmbină rigoarea științifică cu elemente de mitologie, legende și tradiții populare, aducând în prim-plan semnificațiile culturale și spirituale atribuite acestor păsări în spațiul românesc.

Proiect finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Informații și programări: 0230 213 775

Muzeul Național al Bucovinei

Serviciul Istorie Naturală, Marketing și Educație Muzeală

Muzeul de Științele Naturii din Suceava