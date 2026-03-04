Primăria Suceava atenționează pe cei care semnează tabele pentru demiterea primarului că își expun datele personale



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Suceava, Alexandru Covașă, a atras atenția, miercuri, în cadrul conferinței de presă, asupra riscurilor la care se expun locuitorii care completează tabelele cu semnături ce circulă în oraș pentru demiterea primarului Vasile Rîmbu și sunt distribuite inclusiv prin cutiile poștale.

„Cred că fiecare dintre voi știți situația acestei fițuici care circulă prin oraș. Este un drept al celor care și-o asumă să aibă o astfel de inițiativă. Dacă mă întrebați pe mine, nu este în totalitate asumată această acțiune. Însă rămânem în spiritul și în litera legii că este o democrație care trebuie respectată”, a declarat Alexandru Covașă.

Primăria nu contestă legalitatea acțiunii și nici nu se pronunță asupra ei, dar subliniază necesitatea protejării datelor personale ale sucevenilor. Persoanele care semnează oferă adrese complete, numere de telefon și alte date sensibile, iar tabelele sunt strânse atât de voluntari, cât și prin distribuire în cutii poștale.

„Ceea ce ne interesează pe noi este să îi informăm pe locuitorii municipiului Suceava despre riscul la care se expun. Sperăm să fie conștienți atunci când își dau toate datele personale pe un astfel de tabel. Cei care doresc să semneze o pot face, însă protecția datelor cred că este extrem de importantă pentru fiecare sucevean”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Covașă a amintit de breșa de securitate de la Orange din anul trecut, când datele a milioane de clienți au ajuns în posesia unor hackeri, precum și de numeroasele telefoane spam primite de suceveni de la persoane cu accent moldovenesc (din Republica Moldova) care oferă credite, sondaje sau diverse achiziții.

„Nu s-au făcut deocamdată plângeri de niciun fel. Încă o dată spunem foarte clar că nu avem o problemă cu acțiunea în sine, ci avem o problemă cu ceea ce înseamnă protecția datelor sucevenilor care completează aceste tabele. Orice fel de acțiune democratică este bine venită în municipiul Suceava, însă asta nu înseamnă că trebuie să ne scadă vigilența atunci când dăm toate datele noastre personale”, a subliniat Alexandru Covașă.

El a atras atenția că, spre deosebire de campaniile electorale unde partidele sunt operatori GDPR și își asumă răspunderea, în cazul acestei inițiative nu există o entitate juridică clar asumată care să garanteze protecția datelor. Potrivit informațiilor apărute în presă, peste 7.500 de suceveni au semnat deja, iar datele lor pot fi stocate undeva, scanate sau fotografiate, fără ca semnatarii să știe exact ce se va întâmpla cu ele ulterior.

„Sucevenii trebuie să știe că aceste tabele cu datele lor personale vor ajunge să fie stocate undeva. Nu știm unde, nu știm cum, nu știm în ce condiții. Dacă aceasta este asumarea fiecărui semnatar, atunci nu avem nicio obiecție, doar că încercăm să-i avertizăm pe oameni să fie atenți la unde își dau datele personale”, a concluzionat purtătorul de cuvânt al Primăriei.

Primăria Municipiului Suceava nu intenționează să blocheze acțiunea, ci doar să informeze cetățenii să fie vigilenți cu datele lor personale, a subliniat Covașă care nu a putut răspunde dacă municipalitatea va sesiza Poliția privind această situație.