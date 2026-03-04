Plângere penală la DNA Suceava pe numele fostului primar Ion Lungu pentru un prejudiciu de aproape 18 milioane lei la contractul de salubrizare: Primăria Municipiului Suceava sesizează abuzuri grave din perioada 2015-2024



Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a anunțat, miercuri, oficial depunerea unei sesizări penale la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, prin care Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Suceava se constituie parte vătămată și parte civilă într-un dosar cu prejudiciu estimat la 18.001.220,86 lei. Plângerea vizează infracțiunile de abuz în serviciu în formă agravată (art. 297 rap. la art. 309 și art. 183 Cod penal), fals intelectual (art. 321 Cod penal) și uz de fals (art. 323 Cod penal), comise în perioada 2015-2024 în legătură cu Contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradală și de iarnă.

Sesizarea a fost formulată de primarul Vasile Rîmbu, în calitate de reprezentant legal al UAT Municipiul Suceava, și este îndreptată împotriva mai multor foști funcționari cu funcții de conducere: fostul primar Ion Lungu (ordonator principal de credite în perioada auditată), fostul director executiv al Direcției Ecologizare Mihai Hostiuc, fostul director executiv al Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate Elisabeta Văideanu, precum și alți funcționari implicați direct în gestionarea contractului încheiat cu SC Diasil Service SRL.

Potrivit documentului depus la DNA, faptele au constat într-o denaturare sistematică a procedurii de achiziție publică și a executării contractului nr. 27732/13.10.2014. Auditorii Curții de Conturi – Camera de Conturi Suceava și auditorii interni ai Primăriei au constatat că s-a utilizat un caiet de sarcini modificat față de cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 201/2012 și publicat în SICAP. Au fost eliminate unilateral clauze esențiale (dotarea cu GPS, obligații investiționale, garanție de bună execuție redusă de la 50.000 la 20.000 lei), s-au acceptat la plată cantități uriașe de lucrări peste limitele contractuale (stropit străzi, spălat străzi, răzuit rigole, tuns gard viu, cosit spații verzi) și s-au efectuat plăți pentru operațiuni realizate în afara perioadelor contractuale stabilite.

Prejudiciul total calculat se ridică la 18.001.220,86 lei, sumă ce depășește cu mult pragul pentru consecințe deosebit de grave prevăzut de art. 309 Cod penal. Plățile nelegale au fost efectuate sistematic pe o perioadă de nouă ani, fără controale interne adecvate și fără respectarea dispozițiilor imperative din OUG nr. 34/2006, Legea nr. 273/2006 și Legea nr. 215/2001.

Viceprimarul Dan Ioan Cușnir a precizat că sesizarea penală reprezintă rezultatul unei analize interne extinse, dispuse după constatările Curții de Conturi, și are ca scop recuperarea integrală a prejudiciului, actualizat cu indicele de inflație și dobânda legală. UAT Municipiul Suceava se constituie parte civilă în dosar și solicită obligarea în solidar a persoanelor vizate la plata sumelor datorate.

Totodată, Primăria Suceava a deschis și trei acțiuni civile la Tribunalul Suceava pentru recuperarea, de la persoanele indicate, a prejudiciului de aproape 19 milioane de lei care să fie actualizat cu rata inflației și dobânda legală.

Plângerea penală a fost înregistrată la DNA Suceava, care va efectua verificările preliminare și va decide începerea urmăririi penale. Primăria Municipiului Suceava a anunțat că va pune la dispoziția procurorilor întregul dosar al achiziției publice, toate actele adiționale, situațiile de lucrări și documentele justificative identificate în arhivele interne.

Acest dosar reprezintă una dintre cele mai importante sesizări penale formulate de administrația actuală a Sucevei privind gestionarea fondurilor publice în perioada precedentă și confirmă angajamentul Primăriei pentru transparență și recuperarea oricărui prejudiciu adus bugetului local.