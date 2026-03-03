Record de convocări la naționala de tineret! Opt reprezentați ai CSU Suceava, în pregătiri pentru Campionatul European 2026



Clubul Sportiv Universitar Suceava confirmă încă o dată statutul de principal furnizor de talente al handbalului juvenil românesc. Opt reprezentanți ai formației sucevene au fost convocați la lotul național de tineret (generația 2006/2007) pentru acțiunea de pregătire din perioada 12-22 martie 2026.

Alături de selecționerul Bogdan Șoldănescu, delegația tricoloră va include următorii sportivi de la CSU Suceava:

Răzvan Rîpă – portar

– portar Teodor Ilucă – extremă stânga

– extremă stânga Emanuel Șerban și Nicolas Zapodianu – pivoți

și – pivoți Codrin Dascălu și Andrei Marcu – interi stânga

și – interi stânga Eduard Rusu – extremă dreapta

Tricolorii vor efectua un stagiu de pregătire centralizată la Mioveni între 12 și 18 martie, după care se vor deplasa la Serris (Franța), unde vor participa la turneul internațional TIBY, programat în perioada 18-22 martie.

Această convocare record subliniază munca excelentă a staff-ului tehnic de la CSU Suceava și confirmă rolul clubului ca principal pol de excelență al handbalului juvenil din România.

Naționala de tineret a României se pregătește intens pentru Campionatul European 2026, competiție ce va avea loc între 8 și 19 iulie la Cluj-Napoca și Turda. România va evolua în Grupa E, alături de puternicele selecționate ale Suediei, Israelului și Bosniei-Herțegovina.

CSU Suceava continuă astfel tradiția de a furniza un contingent important la toate categoriile de naționale, demonstrând încă o dată că handbalul sucevean reprezintă un pilon esențial al performanței românești pe plan internațional.