Două autoturisme ridicate de polițiștii locali pe Strada Zorilor pentru parcare neregulamentară

Polițiștii locali din cadrul Primăriei Municipiului Suceava au ridicat joi două autovehicule staționate neregulamentar pe Strada Zorilor.

Niciunul dintre șoferi nu se afla la vehicule în momentul intervenției, iar mașinile ocupau locuri interzise sau blocau accesul în zonă.

Primăria Municipiului Suceava reamintește tuturor conducătorilor auto că parcarea neregulamentară atrage sancțiuni contravenționale, la care se adaugă măsura complementară de ridicare a vehiculului pe cheltuiala proprietarului.

În cursul dimineții alte două autoturisme care erau parcate pe locuri destinate persoanelor cu handicap au fost ridicate de Poliția Locală Suceava.

Aceste controale vor continua sistematic pe arterele orașului pentru asigurarea fluidității traficului și respectarea regulilor de staționare.