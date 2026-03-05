Instalație clandestină pentru furt de energie electrică descoperită în podul unei locuințe din Rădăuți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți au deschis un dosar penal după ce angajații DELGAZ GRID S.A. au depistat o instalație ilegală prin care se sustrăgea energie electrică dintr-o locuință situată pe strada Șerpuită din municipiu.

Sesizarea a fost primită miercuri 4 martie 2026, prin SNUAU 112. Cu ocazia unui control efectuat în jurul orei 11:30 la imobilul respectiv, reprezentanții societății de distribuție au identificat o instalație clandestină amplasată în podul casei, care permitea ocolirea parțială a contorului de energie electrică montat în holul de la parter.

Instalația era realizată cu ajutorul mai multor prelungitoare conectate între ele, primul fiind introdus într-o priză din dormitorul de la etaj, ascunsă în spatele unei piese de mobilier. Locatara imobilului, o femeie care locuiește împreună cu familia sa de aproximativ șase ani, a fost identificată la fața locului.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „folosire de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea pentru ocolirea echipamentelor de măsurare” (art. 92 alin. (2) din Legea nr. 123/2012) și „furt de energie electrică” (art. 228 Cod penal). Prejudiciul cauzat urmează a fi calculat de reprezentanții DELGAZ GRID și comunicat poliției.

Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor grave pe care le prezintă astfel de improvizații: electrocutări, incendii sau explozii cu urmări devastatoare. Consumul fraudulos de energie este pedepsit penal și afectează atât siguranța consumatorilor, cât și calitatea serviciului pentru toți locuitorii onești.

DELGAZ GRID îndeamnă cetățenii să semnaleze orice suspiciune de consum fraudulos, fie direct la societate, fie la cea mai apropiată secție de poliție.