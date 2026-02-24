

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Epoca clasică fanariotă a fost etapa exploatării dure a Țărilor Române de către Imperiul Otoman prin intermediul grecilor din cartierul Fanar al Istanbulului, etapă de exploatare foarte eficientă în care otomanii nu cheltuiau nimic pentru administrarea teritoriilor , dar încasau beneficii maxime prin zelul funcționarilor greci. În general, elita politică dâmbovițeană s-a format timp de 5 secole la școala obedienței otomane, deprinzând abilități de slugărnicie rar întâlnite pe planetă.

În prezent, România funcționează într-un nou model fanariot, în care pune la dispoziție toate resursele naturale, financiare și o mare parte din forța de muncă activă noului Fanar bruxellez care controlează țara printr-o rețea de ONG și politicieni formați ca agenți de colonizare. Trebuie să renunțăm la iluzii și să reținem că în prezent, nici o decizie politică și economică majoră nu se mai ia în interiorul țării, în interior se aplică doar deciziile luate în centrele decizionale hegemonice.

Sociologul american Immanuel Wallerstein explică în cartea ”Pentru a înțelege lumea. O introducere în analiza sistemelor-lume” împărțirea lumii în Centre-Semiperiferii și Periferii, faptul că Centrele exploatează resursele Periferiilor instituind monopoluri, folosindu-se de avantaje tehologice. Semi-periferiile , folosindu-se de politici protecționiste, încearcă și reușesc uneori să își păstreze suveranitatea economică națională. Dar care e diferența între Periferie și Semi-Periferie: de exemplu Președintele ales în mod onest Nicușor Dan a apelat gratis la lobbiști pentru o poză pe un hol cu Secretarul de Stat american Marco Rubio; în timp ce Marco Rubio s-a deplasat în Ungaria pentru a-i face campanie și a exprima sprijinul direct pentru Viktor Orban.

Extragerea de resurse dintr-o societate se face prin două moduri, la scară istorică:

Prin taxare: dacă taxarea este rezonabilă, poate exista creștere economică rezonabilă și prosperitate individuală. Dacă taxarea este excesivă ea devine factor de destructurare și se transformă în jaf Prin jaf: exploatatorul obține avantaje mari repede, dar pe termen mediu și lung nu mai poate obține avantaje dintr-o entitate destructurată

În prezent, în România nivelul exploatării resurselor a atins un nivel atât de mare încât a intrat în etapa Jafului generalizat. Istoria arată că întotdeauna efectul jafului generalizat este destructurarea entității jefuite.