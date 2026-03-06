Vasile Rîmbu a renunțat la purtătorul de cuvânt Alexandru Covașă. Gheorghe Șoldan: Oamenii așteaptă de la noi să livrăm proiecte, nu vorbe frumoase



Președintele organizației județene PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a dezvăluit astăzi, în conferința de presă de după decizia de suspendare, că primarul Vasile Rîmbu i-a prezentat personal propunerea de demitere a purtătorului de cuvânt Alexandru Covașă, vicepreședinte suspendat și purtător de cuvânt al organizației județene PNL Suceava, în cadrul discuțiilor care au precedat sancțiunea.

„A venit la mine, bineînțeles cu demiterea domnului purtător de cuvânt, domnul Covașă. Sau demisie a domnului Covașă, nu am înțeles exact. Cred că demisia domnului Covașă”, a declarat Gheorghe Șoldan, arătând că nu a clarificat pe loc dacă demisia fusese deja operată sau era doar o propunere.

Șoldan a precizat că deși Rîmbu a spus în conferința de presă că inițiativa ar fi venit din partea lui Dan Ioan Cușnir, acesta a recunoscut că această afirmație nu corespundea realității. „Mi-a spus că nu este așa. Mi-a spus că a glumit”, a adăugat Șoldan.

El a reiterat că suspendarea pe șase luni nu este un gest de ruptură, ci un avertisment menit să readucă unitatea în partid.

„Sucevenii m-au votat pe mine știind felul în care comunic și l-au votat pe Vasile Rîmbu știindu-l pentru felul în care comunică. Oamenii se așteaptă să livrăm proiecte, nu vorbe frumoase”, a subliniat președintele PSD Suceava.

Șoldan a ținut să precizeze și că, în realitate, funcția de purtător de cuvânt nu există în organigrama Primăriei Suceava, postul fiind de consilier personal. „Deci am înțeles că a fost angajat ca și consilier personal, nu purtător de cuvânt”, a mai spus liderul social democrat.

Decizia lui Vasile Rîmbu de a renunța la purtătorul de cuvânt ar putea fi pusă pe seama faptului că în prima conferință de presă după numirea în funcție Alexandru Covașă a făcut referiri privind o inițiativă puțin mediatizată de demitere din funcție a primarului.