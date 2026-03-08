Polițiștii suceveni au oferit flori doamnelor la volan de 8 Martie, apoi au continuat acțiunile standard de prevenire a conducerii sub influența alcoolului



Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au combinat măsurile de prevenție rutieră cu un gest simbolic de apreciere, oferind flori și recomandări preventive doamnelor și domnișoarelor identificate la volan.

Acțiunea a avut loc pe întreg parcursul zilei de duminică. În jurul orei 18:00, polițiștii au epuizat stocul de flori pregătit special pentru această campanie. Momentul a creat un climat de siguranță rutieră și empatie socială, impresionând atât participanții la trafic, cât și echipajele de poliție.

După încheierea acestei părți simbolice, polițiștii au revenit la activitățile standard de control, utilizând aparatele etilotest și drugtest, precum și echipamentele de măsură. Peste 50 de echipaje au rămas în trafic pentru a asigura respectarea regulilor de circulație.

Poliția reamintește că, în seara precedentă, au fost suspendate 21 de permise de conducere și ridicate 21 de certificate de înmatriculare. Au fost aplicate 300 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 165.000 lei.

„Cu flori, cu echipamente tehnice, cu recomandări, cu spirit preventiv, cu măsuri, suntem mereu acolo. Ne ies lucrurile destul de bine, dar se poate și mai bine. Pentru asta este nevoie de toți, șoferi sau oameni interesați în scopul siguranței rutiere”, transmit polițiștii.

Cetățenii sunt încurajați să sesizeze imediat orice abatere sunând la 112 sau completând datele în aplicația E-SAR.