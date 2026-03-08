Om de afaceri sucevean înșelat cu 87.000 lei de un fals angajat ANAF: a fost convins să facă transferul pentru o „restituire” de taxe



Un om de afaceri sucevean a fost victima unei înșelătorii clasice prin telefon, pierzând suma de 87.000 lei după ce a fost contactat de o persoană care s-a dat drept angajat al ANAF și i-a promis o restituire de taxe.

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată sâmbătă 7 martie 2026, ora 16:30, de către persoana vătămată. Din cercetări a reieșit că fapta s-a petrecut miercuri, 4 martie 2026, în jurul orei 11:00, când bărbatul a fost sunat pe telefon de un necunoscut care i s-a prezentat ca angajat al ANAF. Acesta i-a comunicat că societatea cărei asociat este, are dreptul la o restituire de 5.000 lei reprezentând diferența de impozit pe profit pentru anul 2025.

Victima a fost îndrumată telefonic să urmeze o serie de pași, după care a efectuat un transfer bancar în valoare de 87.000 lei către un cont indicat de falsul funcționar. Ulterior, realizând că suma de 87.000 de lei plus 5000 de lei nu a fost virată în contul societății, bărbatul s-a prezentat la o sucursală a Băncii Transilvania, unde a relatat cele întâmplate.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

Poliția reamintește cetățenilor să nu efectueze niciodată transferuri bancare la solicitarea unor persoane care se prezintă telefonic ca angajați ai instituțiilor statului și să verifice întotdeauna informațiile direct prin canalele oficiale.