Un ucrainean a intrat ilegal în România cu un aparat de zbor de mici dimensiuni cu care a aterizat pe un câmp din Frătăuții Vechi

Un cetățean ucrainean în vârstă de 31 de ani a fost identificat duminică dimineață după ce a trecut ilegal frontiera de stat din Ucraina în România folosind un aparat de zbor de mici dimensiuni. Incidentul a avut loc pe raza localității Frătăuții Vechi.

Potrivit purtătorului de cuvânt al STPF Suceava, agent principal Alina Petraru, polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au fost alertați prin apel la 112 în jurul orei 10:30, după ce lucrătorii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești au semnalat prezența bărbatului pe teritoriul României. Echipaje ale Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus s-au deplasat imediat la fața locului.

Bărbatul a fost identificat în localitatea Frătăuții Vechi, având asupra sa un pașaport biometric eliberat de autoritățile ucrainene. El a solicitat o formă de protecție temporară în România din cauza conflictului armat din țara sa. În grădina din spatele unei locuințe din localitate a fost găsit și aparatul de zbor cu care traversase frontiera.

Autoritățile de frontieră ucrainene au fost informate prin Punctul de Contact Porubne. Bărbatul a fost condus la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus pentru audieri și continuarea cercetărilor.

Verificările în bazele de date au confirmat că persoana nu figurează ca fiind intrat legal pe teritoriul României.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „trecere frauduloasă a frontierei de stat” (art. 262 alin. 1 Cod Penal) și „pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de certificare necesare” (art. 115 alin. 1 din Codul Aerian). Cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava.