Doi frați din Fălticeni arestați preventiv pentru 30 de zile după ce s-au agresat reciproc, încălcând controlul judiciar

Judecătoria Fălticeni a emis vineri mandate de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile pentru doi frați din municipiul Fălticeni, cercetați anterior pentru vătămare corporală.

Mandatele au fost puse în executare de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni. Cei doi bărbați au fost identificați la domiciliu, au primit copiile mandatelor și au fost conduși la sediul poliției pentru formalități.

Cei doi frați se aflau sub măsura controlului judiciar, dispusă prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni pe o perioadă de 60 de zile (26 ianuarie – 26 martie 2026), pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală. În timpul măsurii preventive, cei doi au comis o nouă infracțiune – violență în familie –, agresându-se reciproc.

Ca urmare, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a sesizat instanța, care a înlocuit controlul judiciar cu arestarea preventivă. În cursul zilei de astăzi, cei doi urmează să fie introduși în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Mureș.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz.