Bărbat din Suceava înșelat cu 2.000 lei printr-o aplicație de mesagerie: Mesajul venea de la un contact din agendă care fusese accesat ilegal

Un bărbat din municipiul Suceava a fost păcălit cu suma de 2.000 lei după ce a primit un mesaj pe WhatsApp de la un contact din agendă, care i-a solicitat un împrumut urgent.

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată vineri, 6 martie 2026, ora 09:25, de către bărbat. Din cercetări a reieșit că fapta s-a petrecut miercuri, 4 martie 2026, în jurul orei 10:40, când bărbatul a primit un mesaj pe WhatsApp de la un contact de din agendă prin care i se cerea un împrumut de 2.000 lei.

Suceveanul a acceptat și a solicitat contul IBAN. Deși la introducerea contului în aplicația bancară a observat că numele asociat era altul decât cel al contactului cunoscut a efectuat totuși transferul integral. Ulterior, discutând personal cu persoana cunoscută, a aflat că aceasta nu îi solicitase banii și că i-a fost accesat contul său de WhatsApp ilegal prin accesarea unui link suspect, fiind trimise mesaje către toate contactele din agendă.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava.

Poliția reamintește cetățenilor să verifice întotdeauna identitatea reală a persoanei care solicită bani prin mesaje și să nu efectueze transferuri înainte de o confirmare directă prin apel telefonic.