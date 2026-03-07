Șofer rănit după ce a lovit din spate o autoutilitară oprită la semafor pe Calea Bucovinei din Câmpulung Moldovenesc



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier s-a produs vineri dimineața, în jurul orei 10:54, pe DN 17 – strada Calea Bucovinei din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Un bărbat din localitate, care conducea un autoturism Volkswagen în direcția Vatra Dornei, a intrat în coliziune față-spate cu o autoutilitară Mercedes-Benz care circula în fața sa. Autoutilitara se oprise regulamentar la culoarea roșie a semaforului electric de la trecerea de pietoni.

Din cauza impactului, conducătorul Volkswagen a suferit leziuni ușoare și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde a fost diagnosticat cu contuzie a coloanei cervicale. Bărbatul nu a necesitat internare.

Atât șoferul Volkswagen, cât și conducătorul autoutilitarei au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 196 alin. (2) și (3) din Codul Penal.