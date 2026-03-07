Bărbat din Suceava păcălit cu 3.300 lei: A cumpărat un telefon Samsung S25 Ultra contrafăcut



Un bărbat din municipiul Suceava a fost înșelat cu suma de 3.300 lei după ce a cumpărat prin intermediul platformei OLX un telefon mobil Samsung S25 Ultra care s-a dovedit a fi contrafăcut.

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată joi, 6 martie 2026, ora 13:25. Din cercetări a reieșit că fapta a început la data de 8 ianuarie 2026, când bărbatul a văzut pe OLX un anunț de vânzare a telefonului contra sumei de 3.300 lei, postat de o persoană care s-a prezentat sub numele de Andreea Șandru.

După ce a intrat în contact cu vânzătorul prin aplicația WhatsApp, victima a acceptat să achite un avans de 200 lei prin transfer bancar, urmat de restul sumei. La data de 14 ianuarie 2026 a primit coletul și, la prima vedere, telefonul părea autentic.

Abia pe 18 februarie 2026, când s-a prezentat la un service GSM din Suceava pentru transferul datelor, bărbatul a aflat că aparatul este contrafăcut. A încercat să contacteze vânzătorul pentru a returna produsul și a recupera banii. La data de 3 martie 2026 coletul a revenit la el, deoarece destinatarul nu l-a ridicat, iar persoana care se prezentase ca Andreea Șandru a întrerupt orice legătură.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) din Codul penal. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava.

Poliția reamintește cetățenilor să fie extrem de prudenți la achizițiile online, să verifice cu atenție vânzătorii și să evite transferurile de bani înainte de a verifica fizic produsul.