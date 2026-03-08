Acțiune intensă în weekend a Poliției Suceava: 21 permise reținute și 8 șoferi prinși în flagrant cu alcool la volan



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfășurat în noaptea de 7 spre 8 martie o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea conducerii vehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

În cadrul acțiunii „Alcool”, derulată pe raza întregului județ, au fost aplicate 300 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 164.921 lei. Au fost reținute 21 de permise de conducere și retrase 21 de certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate 8 cazuri de flagrant cu alcool la volan.

Printre situațiile constatate se numără:

Un conducător auto oprit pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Suceava a prezentat o concentrație de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” pentru recoltarea mostrelor biologice.

Pe DJ 177A, în zona localității Stulpicani, un șofer a fost testat cu 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat și transportat la Spitalul Orășenesc Gura Humorului pentru probe de sânge.

În municipiul Vatra Dornei, un alt conducător auto a fost oprit cu o concentrație de 0,66 mg/l și condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei.

Pe raza comunei Preutești, un bărbat a prezentat 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni.

Alte cazuri similare au fost înregistrate în zona Hănțești și în municipiul Rădăuți, unde șoferii opriți au avut concentrații între 0,54 mg/l și 0,66 mg/l și au fost duși la spitalele din localitate pentru recoltarea probelor biologice.

Toate persoanele depistate în flagrant sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. (1) din Codul Penal.

Polițiștii reamintesc că orice concentrație alcoolică detectată la volan atrage consecințe grave, iar acțiunile de acest tip vor continua și în perioada următoare.