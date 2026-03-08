Suceava ar putea avea zbor direct spre Varșovia: discuții avansate la Congresul European al Administrațiilor Locale din Polonia



Consilierul județean AUR Ștefan Cucoradă a reprezentat județul Suceava la unul dintre cele mai importante forumuri europene dedicate administrației locale, deschizând calea spre o posibilă conexiune aeriană directă între Suceava și capitala Poloniei.

Evenimentul a avut loc în stațiunea Mikołajki, între 2 și 3 martie 2026, la cea de-a 11-a ediție a Congresului European al Administrațiilor Locale (European Congress of Local Governments), organizat de Institutul pentru Studii Estice în parteneriat cu Forumul Economic.

Congresul a stabilit un nou record de participare, reunind peste 3.000 de lideri locali, primari, consilieri, experți internaționali, reprezentanți ai mediului de afaceri, academicieni și oficialități guvernamentale din întreaga Europă. Sub tema „Local Government In Times of Uncertainty – Local Responses to Global Challenges”, forumul a inclus peste 250 de evenimente: sesiuni plenare, paneluri tematice, dezbateri, ateliere și întâlniri bilaterale, toate menite să faciliteze schimbul de bune practici și cooperarea transfrontalieră.

În cadrul panelului special dedicat cooperării România-Polonia, moderat de fostul vicepreședinte al Parlamentului European, Ryszard Czarnecki, cu tema „Provocările guvernanței locale și colaborarea cu autoritățile”, consilierul sucevean Ștefan Cucoradă a luat cuvântul subliniind câteva priorități esențiale pentru administrațiile locale din regiune:

Accesarea mai eficientă și echitabilă a fondurilor europene de către autoritățile locale;

Transparentizarea procedurilor de finanțare centralizate, pentru a reduce birocrația și a accelera implementarea proiectelor;

Investiții strategice în programe de promovare și susținere a turismului local, ca motor de dezvoltare economică durabilă.

La același panel au participat și importanți reprezentanți polonezi: Lucjusz Nadbereżny, primarul orașului Stalowa Wola, și Adam Ciszkowski, președintele Asociației Primarilor din Polonia.

Cel mai important moment pentru județul Suceava a fost întâlnirea bilaterală cu Maciej Dziudzik, director adjunct al companiei naționale poloneze LOT Airlines. Discuțiile s-au concentrat pe fezabilitatea lansării unei rute aeriene regulate Varșovia – Suceava (Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” – SCV). Argumentele prezentate de consilierul Cucoradă au fost extrem de solide:

Comunitatea poloneză numeroasă și activă din județul Suceava, care ar beneficia de legături directe cu patria de origine;

Potențialul turistic excepțional al Bucovinei: mănăstirile pictate UNESCO (Voronet, Humor, Moldovița etc.), peisajele Carpaților Orientali, stațiunile montane, patrimoniul cultural și tradițiile autentice;

Creșterea traficului turistic bidirecțional, mai ales că turiștii polonezi manifestă deja un interes crescut pentru Bucovina, iar sucevenii călătoresc frecvent în Polonia pentru afaceri, studii sau vacanțe.

„Am discutat posibilitatea deschiderii unei rute aeriene Varșovia-Suceava, ținând cont de comunitatea mare de polonezi din județul nostru, precum și de potențialul ridicat pentru turism al județului”, a declarat Ștefan Cucoradă la întoarcerea în țară.

Un alt punct de atracție al congresului a fost prezența președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, care a susținut o conferință-interviu specială. În cadrul acesteia, șeful statului polonez a transmis cele mai calde salutări delegației române și tuturor participanților din România, subliniind importanța parteneriatului strategic româno-polon în context european.

Experiența acumulată la Mikołajki va fi valorificată imediat în discuțiile cu conducerea Consiliului Județean Suceava. Consilierul AUR intenționează să propună inițiative concrete de cooperare româno-polonă, inclusiv lobby pentru ruta aeriană directă, atragerea de investiții poloneze în turism și accesarea comună de fonduri europene pentru proiecte transfrontaliere.

O linie aeriană Varșovia-Suceava operată de LOT ar reduce semnificativ timpul de călătorie (de la ore întregi cu escală la aproximativ 1,5 ore de zbor direct), ar stimula turismul, comerțul și legăturile culturale și ar consolida poziția Sucevei ca destinație atractivă în Europa Centrală și de Est.