Arhiepiscopul Calinic adresează un „Decalog al respectului” față de femeie de Ziua Internațională a Femeii

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj pastoral special cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, sub forma unui Decalog care subliniază demnitatea, vocația și rolul esențial al femeii în familie și societate.

Intitulat „Decalog la Ziua Internațională a Femeii (8 Martie)”, textul îndeamnă la o privire profund creștină asupra femeii, văzută ca „persoană deplină, creată după chipul lui Dumnezeu, purtătoare de viață, credință și nădejde”.

Prin acest mesaj, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic reamintește că respectul față de femeie nu trebuie să rămână un gest de moment, ci să devină o atitudine constantă, concretă, exprimată prin fapte, limbaj și susținere reală.

Mesajul Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților vine ca un îndemn pastoral către întreaga comunitate bucovineană să cinstească femeia nu doar cu flori, ci mai ales prin protejarea demnității și valorii ei ontologice.

Decalog la Ziua Internațională a Femeii (8 Martie)

Vezi în femeie o persoană deplină, creată după chipul lui Dumnezeu pentru lume, purtătoare de viață, credință și nădejde. Respectă diferența dintre bărbat și femeie, văzând în ea o taină a complementarității și înțelegând că iubirea adevărată se naște din reciprocitate, nu din superioritate. Apără demnitatea femeii când este umilită, redusă la obiect sau marginalizată, căci acolo unde femeia este rănită, este rănită însăși umanitatea. Recunoaște și sprijină vocația maternă, trupească sau duhovnicească, și încurajează-i libertatea de a-și împlini chemarea cu responsabilitate și bucurie. Nu cere femeii performanță totală și perfecțiune neîncetată, ci învață să apreciezi echilibrul, nu competiția fără sfârșit. Fii atent la munca nevăzută a femeii: grija, răbdarea, formarea copiilor, susținerea celor slabi, țeserea relațiilor, fiindcă acestea sunt temelii ale unei societăți sănătoase. Ascultă și fă auzită vocea femeii în familie, în comunitate și în societate, întrucât o lume dreaptă se construiește prin participare reală, nu prin toleranță formală. Învață de la femeie puterea răbdării și a fidelității, descoperind ce înseamnă iubirea matură atunci când ea transformă durerea în rugăciune sau în curaj. Nu reduce valoarea femeii la standarde estetice sau la utilitatea ei economică, deoarece ea are o valoare ontologică, nu condiționată de succes sau aparență. Fă din respectul față de femeie un exercițiu zilnic, nu o reacție festivă de moment; cinstește-o prin fapte, prin limbaj, prin atitudine și prin susținerea reală a demnității ei.

† Calinic,

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților