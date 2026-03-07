CSU Suceava obține prima victorie din 2026! Handbaliștii suceveni înving Universitatea Cluj cu 32-31



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



CSU Suceava a reușit să spargă gheața în acest an și a obținut prima victorie din 2026, după un meci dramatic câștigat cu scorul de 32-31 în deplasare, pe terenul Universității Cluj, în etapa a 16-a a Ligii Naționale de handbal masculin.

Handbaliștii pregătiți de antrenorul Bogdan Șoldănescu au avut un recital ofensiv și au reușit să întoarcă soarta partidei în ultimele minute, obținând două puncte extrem de importante.

Marcatorii CSU Suceava:

Adrian Tîrzioru – 6 goluri

Codrin Radu – 5 goluri

Claudiu Lazurcă – 4 goluri

Alexandru Bologa, Răzvan Gavriloaia și Sorin Grigore – câte 3 goluri

Teodor Ilucă și Cătălin Zarițchi – câte 2 goluri

Andrei Bruj, Bogdan Niculaie, Codrin Dascălu – câte 1 gol