Atac masiv cu 11 drone și 4 rachete Kalibr asupra regiunii Cernăuți. Infrastructura energetică din raionul Nistru, principala țintă

Regiunea Cernăuți a fost supusă în noaptea de 6 spre 7 martie unui atac masiv, în care inamicul a lansat 11 drone și 4 rachete de croazieră de tip „Kalibr”, a anunțat guvernatorul militar al regiunii, Ruslan Osipenko.

El a precizat că principalele obiective ale atacului au fost instalațiile de infrastructură energetică din raionul Nistru (Dnistrovschi).

La locurile loviturilor lucrează toate serviciile de urgență pentru eliminarea consecințelor. Din fericire, nu există victime – nici morți, nici răniți.

„Situația în regiune este complet sub control. Toate sistemele de susținere a vieții funcționează în regim normal”, a declarat Ruslan Osipenko.

Guvernatorul a mulțumit tuturor serviciilor care asigură securitatea și funcționarea stabilă a regiunii și a îndemnat populația: „În cazul anunțării alertei aeriene – îndreptați-vă imediat spre adăpost!”