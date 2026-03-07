Taxele, nu doar petrolul, împing prețurile carburanților în sus: ponderea fiscalității a ajuns la 69% din prețul la pompă- analiză Asociația Energia Inteligentă



Prețul carburanților în România a crescut dramatic între 2020 și 2026, iar principalul motor al scumpirii nu este doar evoluția prețului țițeiului, ci creșterea accelerată a taxelor și a costurilor interne, arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Potrivit datelor prezentate de președintele AEI, Dumitru Chisăliță, motorina s-a scumpit cu 83% (de la 4,73 lei/l în 2020 la 8,67 lei/l în 2026), iar benzina cu 71% (de la 4,81 lei/l la 8,24 lei/l).

Din fiecare litru vândut la pompă, 69% reprezintă acum taxe și contribuții la bugetul de stat (față de 63% în 2020). Practic, aproape 7 lei din 10 plătiți de șoferi nu ajung la rafinării, transport sau companii, ci direct în bugetul public.

Cele două componente care au tras cel mai tare:

Accizele au crescut cu 62% (motorină: +1,07 lei/l; benzină: +1,17 lei/l)

(motorină: +1,07 lei/l; benzină: +1,17 lei/l) TVA-ul per litru a crescut cu 64-70%, din cauza bazei de impozitare mai mari

Prețul țițeiului Brent (exprimat în lei/litru) a crescut cu 62%, similar cu accizele, iar cursul valutar doar cu 12%. În schimb, costurile interne au explodat: rafinarea +641%, transportul +407%.

„Când aproape 70% din preț este fiscalitate, scumpirea nu mai este un accident de piață. Este o alegere de politică economică”, a concluzionat Dumitru Chisăliță.

Analiza AEI subliniază că motorina și benzina au devenit, în ultimii șase ani, tot mai mult un instrument fiscal și tot mai puțin un produs pur de piață, cu impact direct asupra costurilor de transport, agricultură, construcții și, implicit, asupra prețurilor finale plătite de consumatori.