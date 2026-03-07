CSU Suceava joacă la Cluj cu gândul la prima victorie din 2026: „Suntem motivați să luăm cele două puncte”



CSU Suceava va juca sâmbătă, 7 martie, de la ora 16:00, pe terenul echipei Universitatea Cluj, în cadrul etapei a 16-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Partida va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube U Cluj TV.

Jucătorii Alexandru Bologa și Dragoș Podovei, alături de antrenorul principal Bogdan Șoldănescu, au vorbit despre importanța acestui meci, considerat decisiv pentru locul 8 în clasament.

Alexandru Bologa: „Sperăm să obținem și noi, în sfârșit, prima victorie anul acesta. Starea de spirit este una bună. Mergem încrezători să luăm cele două puncte. Clujul are o echipă bună, cu o apărare foarte bună și prestează un joc mai bun decât în anii precedenți.”

Dragoș Podovei: „Atmosfera este un pic tensionată, deoarece este un meci destul de important, poate chiar unul decisiv pentru locul 8. Suntem concentrați și motivați să câștigăm. Clujul este o echipă care, dacă i se permite să prindă încredere, poate produce surprize. Cred că prin determinare și ambiție putem aduce cele două puncte acasă.”

Antrenorul Bogdan Șoldănescu a subliniat dificultatea întâlnirii: „Un meci foarte, foarte dificil. Întâlnim o echipă bună, arțăgoasă, mai ales pe teren propriu. Au pus probleme chiar și echipelor cu pretenții în clasament și ne așteptăm la un meci strâns. Au o apărare care pune presiune pe adversar și strâng foarte bine acolo în zona mingii. Vrem ca armele noastre principale, adică contraatacul și faza a doua, să funcționeze la nivel maxim. Ne dorim să fie prima victorie din acest an. Suntem conștienți că este un teren dificil, dar dacă învingem, cred că ne asigurăm locul 8.”

Antrenorul a mai adăugat că o victorie la Cluj ar pregăti echipa în liniște pentru pauza competițională care urmează și ar menține sucevenii departe de presiunea locurilor inferioare.

CSU Suceava pornește cu încredere, dar și cu luciditate, conștientă că orice pas greșit poate complica lupta pentru poziția 8 în clasament.