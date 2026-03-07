Șoferul polonez prins cu țigări de contrabandă de peste 300.000 de lei în PTF Siret a fost arestat preventiv pentru 30 de zile



Judecătoria Rădăuți a dispus, la propunerea procurorului de caz, arestarea preventivă pentru 30 de zile a cetățeanului polonez în vârstă de 51 de ani, șoferul camionului în care au fost descoperite peste 16.000 de pachete de țigări ascunse ingenios.

Măsura a fost luată în dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți pentru infracțiunea de contrabandă. Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret și inspectorii vamali de la Biroul Vamal Siret au prins marți, 4 martie, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, ansamblul rutier înmatriculat în Ucraina care transporta aparent furaje de soia vrac.

În urma controlului amănunțit, au fost identificate două compartimente special amenajate în podeaua și peretele remorcii, unde erau ascunse 16.140 de pachete de țigări fără timbru fiscal, în valoare de aproximativ 63.000 de euro. Pentru extragerea țigărilor din podea, polițiștii au fost nevoiți să folosească un compresor de aer. Camionul a fost indisponibilizat.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru documentarea întregii activități infracționale.