Recital ofensiv la Odorheiu Secuiesc! Șoimii Gura Humorului învinge echipa gazdă cu 6-2 și continuă forma excelentă

Șoimii Gura Humorului a obținut o victorie categorică și spectaculoasă în deplasare, scor 6-2, pe terenul formației Odorheiu Secuiesc, în etapa a XIX-a a Ligii a III-a, Seria 1 potrivit https://soimiigurahumorului.com

Echipa suceveană a dominat partida după o primă repriză echilibrată și a oferit un adevărat spectacol ofensiv în partea a doua, reușind să marcheze cinci goluri în doar 41 de minute.

Derularea meciului:

Min. 21: Lóránd Fülöp deschide scorul cu o lovitură de cap din apropiere (1-0)

Min. 28: Mugur Florescu dublează avantajul, profitând de un corner executat perfect de Enrichi Finica (2-0)

Odorheiu Secuiesc reduce din diferență pe fază fixă

Min. 48: Gazdele egalează (2-2)

Min. 49: Păun readuce echipa în avantaj cu un șut superb din întoarcere (3-2)

Min. 55-70: Lóránd Fülöp înscrie de două ori (unul după corner, al treilea din penalty) și își completează hat-trick-ul (5-2)

Min. 89: Aioanei stabilește scorul final cu un șut puternic de la marginea careului (6-2)

Eroi ai meciului:

Lóránd Fülöp – hat-trick și un joc ofensiv de excepție

Enrichi Finica – trei pase decisive

Victoria a confirmat forma excelentă a „Șoimilor” și forța atacului, oferind totodată moral excelent înaintea următoarelor etape.