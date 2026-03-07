„Hypnosis. Surrealism & Magical Realism in Digital Collages” – nouă expoziție de colaje digitale semnate de I.C. Corjan, la Muzeul Național al Bucovinei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei invită publicul sucevean la vernisajul expoziției „Hypnosis. Surrealism & Magical Realism in Digital Collages”, eveniment care va avea loc vineri, 13 martie 2026, ora 12:00, în Sala Parter a Muzeului de Istorie din Suceava.

Expoziția, deschisă în perioada 13 – 29 martie 2026, reunește o nouă serie de colaje digitale create de artistul vizual I.C. Corjan. Lucrările explorează universul suprarealismului și al realismului magic printr-o tehnică modernă de manipulare creativă a imaginilor cu ajutorul calculatorului și al programelor specializate.

Compozițiile impresionează prin imaginația debordantă, atenția la detalii și forța simbolică, invitând privitorul la reflecție și explorare. Granițele dintre real și imaginar devin fluide, iar fiecare lucrare construiește un spațiu artistic captivant și plin de mister.

Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Suceava.