Gheorghe Șoldan: 8 Martie este ziua în care spunem mai apăsat mulțumesc femeilor care ne modelează viața

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis un mesaj emoționant de Ziua Internațională a Femeii, adresat tuturor doamnelor și domnișoarelor din județ.

„8 Martie este una dintre acele zile care dau mai multă culoare fiecărei comunități. Este ziua dedicată femeilor care ne modelează viața”, a subliniat Gheorghe Șoldan.

El a evocat rolul esențial al femeilor în familie și societate: „Este despre mame care ne-au învățat ce înseamnă dragostea necondiționată și ne-au iubit încă de dinainte să ne cunoască. Este despre bunicile care ne-au crescut cu blândețe și răbdare. Este despre soții, surori și fiice care ne aduc zi de zi bucurie și sens.”

Președintele Consiliului Județean a adăugat că 8 Martie este prilejul în care „spunem, poate mai apăsat ca de obicei, lucruri pe care ar trebui să le spunem mult mai des femeilor din viața noastră”.

Mesajul se încheie cu urări calde: „La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor. O primăvară frumoasă, cu soare și multe flori!”